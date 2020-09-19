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Spotify artık bağımsız çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Spotify, Apple Watch üzerinde bağımsız bir uygulama gibi çalışacak. iPhone’a gerek kalmadan Apple Watch’tan Spotify ile müzik dinleyeceksiniz.

Spotify artık bağımsız çalışacak

Popüler çevrim için müzik platformu Spotify Apple Watch uygulamasını 2018’in sonlarında piyasaya sürerek hizmeti Apple’ın giyilebilir cihazına giriş yapmıştı. Ancak bu uygulama telefon uygulaması için bir uzaktan kumanda görevi görmüştü.

Uygulama sadece kullanıcıların doğrudan Watch’tan şarkıları çalmasına, duraklatmasına, atlamasına ve geri sarmasına izin vermişti. Spotify, bu yılın başlarında cihaza gelen “Hey Siri” ses aktivasyonu gibi diğer özelliklerini de çok geç benimsemişti. Yazılım konusunda her zaman Apple’a çamur atan kendi beceriksizliğini kabul etmeyen Spotify, şeytanın bacağını şimdi kıracak gibi görünüyor.

Gelen son sızıntılara göre, Spotify, iPhone’a bağlanmaya gerek kalmadan doğrudan Apple Watch’tan müzik akışı yapma özelliğini test ediyor. Özelliğin şimdilik yalnızca belirli bir kullanıcı grubunda test edildiği söyleniyor. Ancak özellik, hâlâ test aşamasında olduğunu gösteren bir “Beta” etiketiyle birlikte geliyor.

Ek olarak, hizmet kullanıcıların müzik ve podcast’leri yalnızca harici hoparlörlere değil aynı zamanda Saatin hoparlöründen de yayınlamasına olanak tanıyor. Ancak Spotify’ın Apple Watch uygulaması Apple Music gibi müzik indirme imkanı sunmuyor.
Şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin 2020 yılı bitmeden App Store üzerinden sunulacak güncelleme ile herkesin beğenisine sunulması bekleniyor. Bakalım Apple Music, Spotify’ın bu özelliği sonrasında darbe alacak mı?

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