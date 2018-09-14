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Spotify artık daha geniş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

Spotify, beş cihaza indirebileceğiniz şarkı sayısını cihaz başına 10.000'e yükseltti.

Spotify artık daha geniş!

Kullanıcı sayısı bakımından Apple Music'in önünde yer alsa da kar açısından işlerin pek yolunda gitmediği Spotify, beş cihaza indirebileceğiniz şarkı sayısını cihaz başına 10.000'e yükseltti. Bu sayı daha önce 3.333 ile sınırlıydı.

Rolling Stone'un haberine göre bu kapasite artışı, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte kullanıcıların hizmetine sunuldu. Spotify bir müzik akış hizmeti olsa da Premium üye olduğunuz sürece şarkıları indirip, çevrimdışı olarak çalmanıza izin veriyor. Böylece internet bağlantısının iyi olmadığı yerlerde veya mobil veri kullanmak istemediğiniz zaman şarkıları telefonunuza indirebiliyorsunuz.

3.333 şarkı yeterli gibi görünse de, Spotify'daki birçok forum gönderisi, bu kısıtlamanın çok düşük olduğunu söylüyor. Toplam 50.000 şarkının herkesi memnun edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak en azından Spotify'ın kendi topluluğuna kulak verdiğini görüyoruz. Şarkı limitine ulaştığınızda kitaplığınızdaki şarkıları kaldırıp, yenileriyle değiştirebiliyorsunuz.

Yılın başında halka açılan popüler müzik platformu Spotify, her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Sürekli olarak uygulamayı güncel tutmaya çalışan yetkililer bakalım bir sonraki güncelleme ile bizlere ne gibi yenilikler sunacaklar.

Kaynak: Teknolojioku

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Spotify Müzik

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