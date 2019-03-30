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Spotify çiftlere özel üyelik sistemini test ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

Spotify çiftlere özel üyelik sisteminin testlerine bazı ülkelerde başladı. Bu sayede iki kişi aile üyeliğinden daha az ödeyerek Spotify Premium hizmetinden yararlanabilecek.

Spotify çiftlere özel üyelik sistemini test ediyor!

Apple Music karşısında büyük bir darbe alan ancak sonradan toplayarak uzun yıllar sonra ilk defa kar elde eden Spotify, şimdi yeni üyelik modellerini test etmeye başladı.

Bildiğiniz gibi Spotify Premium hizmetini 1 kişi Spotify Aile üyeliğini ise 6 kişiye kadar kullanabiliyordunuz. Spotify Premium için aylık 14,99 TL ve Aile hesabı için ise 20,99 TL ödemeniz gerekiyor.

Spotify, bu fiyatları yüksek bulanlar için yeni planı olan çiftlere özel üyelik sisteminin testlerine başladı. Bu üyelik ile çiftler üyelik başlatarak aile üyeliğinden daha uygun fiyata Premium hizmet alabilecek. Almanya’da aylık 12,49 Euro olarak görünen bu sitemin, Türkiye’de 17 TL civarında olmasını bekliyoruz.

Henüz test aşamasında olan çiftlere özel Premium servisinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Bakalım Spotify bu hamlesi ile Apple Music’in 3 aylık ücretsiz deneme süresi karşısında önemli bir fırsat elde edebilecek mi?

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Spotify Üyelik

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