HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Spotify çok daha fazla sesli kitaba ev sahibi yapacak

Spotify çok daha fazla sesli kitaba ev sahibi yapacak

14.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket akış hizmetinin sesli kitap platformu Findaway’i satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın şartları açıklanmadı, ancak satın alma, Spotify platformunun kendi sesli kitap kitaplarını oluşturmak istediğini gösteriyor. Findaway, web sitesine göre 325.000’den fazla kitaptan oluşan bir kataloğa sahip Ohio merkezli bir şirket. Şirketin Apple, Amazon ve diğer perakende ağır topları ile ortaklıkları var ve ayrıca sesli kitap yaratıcıları için araçlar da sunuyor.

Spotify çok daha fazla sesli kitaba ev sahibi yapacak

Spotify’ın Findaway’in kataloğunu kendi hizmetine nasıl entegre edebileceği henüz net olmasa da şirket bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, anlaşmanın “sesli kitap kataloğunu hızla ölçeklendirmesine” ve yazarlar ve yayıncılar için yeni fırsatlar yaratmasına yardımcı olacağı söylendi.

Satın alma, Spotify’ın sesli kitaplara ilk girişi değil. Şirket daha önce ünlüler tarafından anlatılan kamuya açık alan klasiğini denemişti. Ayrıca 2020’de koronavirüs karantinalarının başlangıcında bir Harry Potter sesli kitabı da gelmişti. Ancak bu satın alma, akış platformunun artık bu alanda çok daha büyük amaçları olduğunu gösteriyor.

650x344-spotifyin-bir-skandali-daha-ortaya-cikti-dini-degerlerin-asagilanmasina-ses-cikarmayan-spotifya-tepki-cig-gibi-1615617336686

Şirket, kataloğunu oluşturmak için bir dizi satın alma kullandığından, bu hareket aynı zamanda Spotify’ın podcast’lere yaklaşımını da yansıtıyor. Spotify aboneleri ve sesli kitap dinleyicileri için Findaway’in tam olarak ne anlama geldiği şu ana kadar belirsiz olsa da, şirketin geleceğinde çok daha fazla sesli kitap var gibi görünüyor.

Steam Deck bekleyenlere kötü haber!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Apple düşük kalitede selfie kamerasına karşıApple düşük kalitede selfie kamerasına karşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.