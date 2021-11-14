Spotify çok daha fazla sesli kitaba ev sahibi yapacak

Spotify’ın Findaway’in kataloğunu kendi hizmetine nasıl entegre edebileceği henüz net olmasa da şirket bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, anlaşmanın “sesli kitap kataloğunu hızla ölçeklendirmesine” ve yazarlar ve yayıncılar için yeni fırsatlar yaratmasına yardımcı olacağı söylendi.

Satın alma, Spotify’ın sesli kitaplara ilk girişi değil. Şirket daha önce ünlüler tarafından anlatılan kamuya açık alan klasiğini denemişti. Ayrıca 2020’de koronavirüs karantinalarının başlangıcında bir Harry Potter sesli kitabı da gelmişti. Ancak bu satın alma, akış platformunun artık bu alanda çok daha büyük amaçları olduğunu gösteriyor.

Şirket, kataloğunu oluşturmak için bir dizi satın alma kullandığından, bu hareket aynı zamanda Spotify’ın podcast’lere yaklaşımını da yansıtıyor. Spotify aboneleri ve sesli kitap dinleyicileri için Findaway’in tam olarak ne anlama geldiği şu ana kadar belirsiz olsa da, şirketin geleceğinde çok daha fazla sesli kitap var gibi görünüyor.

Steam Deck bekleyenlere kötü haber!

