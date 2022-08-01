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Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

01.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify, Türkiye'deki fiyatlarına zam yapma kararı verdi. Online müzik platformu Spotify, abonelik fiyatlarını güncelleme yaparak fiyat artışına gitti. Spotify'ın bireysel, öğrenci, duo ve aile abonelik fiyatları yükseldi. İşte 1 Ağustos 2022 Spotify zammı sonrası belirlenen yeni abonelik fiyatları!

Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı Spotify abonelik fiyatları, kullanıcılara gönderilen e-postalar sonrası ortaya çıktı. Söz konusu e-postalarda, abonelere 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren plan fiyatının artacağı bilgisi verildi.

İŞTE SPOTIFY'IN YENİ ABONELİK FİYATLARI

Sosyal medyada paylaşılan bu e-postalara ve Spotify'in sitesindeki güncel fiyat bilgisine göre, gerçekleşen fiyat artışı sonrası Spotify abonelik fiyatları şöyle oldu;

  • Spotify “Bireysel” abonelik paketi 20,99 TL (Önceki fiyatı 17,99 TL)
  • Spotify “Duo” abonelik paketi 27,99 TL (Önceki fiyatı 23,99 TL)
  • Spotify “Aile” abonelik paketi 34,99 TL (Önceki fiyatı 29,99)
  • Spotify “Öğrenci” abonelik paketi 10,49 TL (Önceki fiyatı 8,99 TL)

Spotify mail

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spotify zam

E-postalarda abonelere mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabilecekleri, yeni fiyatların ise ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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