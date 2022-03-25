HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu

Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu

25.03.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte haber" yayanların hapis cezası almasını öngören yeni bir yasa nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu

Spotify, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte haber" yayanların hapis cezası almasını öngören yeni bir yasa nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren şirket, çalışanları ve "olasılıkla dinleyicileri"yle ilgili güvenlik kaygıları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti. Şirket Moskova'daki bürosunu da geçtiğimiz günlerde kapatmıştı.

Ancak şirket büroyu kapatmasının ardından, ülkeye "bağımsız haberler" sunabilmek için faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Maalesef, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yasa bilgiye erişimi daha da kısıtlıyor, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve belli haberlerin suç unsuru olması Spotify çalışanları ve olasılıkla da dinleyicilerimizi riske atıyor" denildi.

Yeni kurallara göre medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgali konusunda yayımladıkları "sahte haber" olarak görülürse, uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.

Düzenlemenin ardından, Bloomberg, New York Times ve CNN, Rusya'dan yayın yapmayı durduracağını açıklayan medya kuruluşları arasında.

TikTok uygulaması da platformdan canlı yayın yapılmasını ve yeni içerik konulmasını durdurdu.

BBC de Rusya'dan haber geçmeyi durdurmuş, ancak sonra devam etmişti. Rusya'da BBC'nin haber sitelerine giriş kısıtlandı ve Kremlin BBC World News kanalının yayınına son verdi.

Rusya'da 2020 yılında faaliyete başlayan Spotify genel olarak müzik dinleme platformu olarak biliniyor. Ancak şirket podcastlara da yer vermeye başladı.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana şirket, ambarolar nedeniyle paralı abonelik satışı da yapamıyordu.

Aralarında BP, McDonalds ve Netflix'in de bulunduğu yüzlerce küresel şirket, işgalin ardından ya Rusya'dan çekildi ya da faaliyetlerini kısıtladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldıFiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"
Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştuAnkara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Arınç'tan dikkat çeken 'fiyat' açıklaması: Demek ki Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.