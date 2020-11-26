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Spotify hesap bilgileri büyük tehlike altında

26.11.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Spotify hesap bilgileri büyük tehlike altında

Gelen son haberlere göre, Spotify hesap bilgileri çalınmış olma ihtimali ile karşı karşıya. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Spotify hesap bilgileriniz çalınmış olabilir iddiası gündemi karıştırdı. İddialara göre Spotify hesaplarının kullanıcı adı, şifresi ve e-posta adresi gibi birçok gizli bilgi açığa çıktı. Üstelik bilgileri açığa çıkanlar 10-20 kişiden ibaret değil.

300 BİN HESAP RİSKLİ DURUMA DÜŞTÜ

300 binden fazla Spotify hesabının ele geçirildiği söylendi. Bu gerçekten de çok ciddi bir rakam. Ortaya çıkan bu durum Spotify kaynaklı değil gibi görünüyor. Ortaya çıkan son verilere göre bu durum tamamen kullanıcılardan kaynaklı.

Hackerların genellikle finans hesaplarına saldırdığı sanılır. Ancak ortaya çıkan bazı gelişmeler gösteriyor ki sadece finans kuruluşlarını hedef almıyorlar. Aynı zamanda müzik platformları bile büyük tehdit altında.

Spotify kullanıcıları çok yüksek bir ihtimalle internette yer alan şifrelerini tekrar tekrar bir yerlerde kullandı. Bu durum hesapların ele geçirilmesini büyük oranda destekledi. Bizler de daha önce, mutlaka farklı şifreler kullanmanız gerektiğini söylüyorduk.

SPOTİFY'DA MANİPÜLASYON TEHLİKESİ

Credential stuffing ismi verilen saldırılar sonucunda 300 binden fazla hesabın bilgilerinin alındığı söyleniyor. Hackerların muhtemelen iki farklı amacı var. Bunlardan ilki Spotify hesaplarını düşük fiyatlarla satmak. Bir diğeri ise akış konusunda bazı manipülasyonlara neden olmak. 300 bin hesap aynı şarkıya yönlendirilirse bu, hatırı sayılır bir dinlenme yaratacaktır.

RTÜK'ten flaş Spotify açıklamasıRTÜK'ten flaş Spotify açıklaması

Hackerların hedefinde yer almak istemiyorsanız mutlaka şifre konusuna büyük önem göstermeniz gerekiyor. Aksi halde defalarca bu veya buna benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz.

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