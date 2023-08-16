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Spotify hesap silme mümkün mü? Spotify hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Spotify nasıl devre dışı bırakılır?

07.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify hesabını silmeyi planlayan bir kişiyi iki ayrı link karşılar. Bu linklerden ilki ücretsiz hesabı silme işlemi için oluşturulmuştur. Bir diğer link ise Spotify ücretli hesapların silinmesini mümkün kılar. Söz edilen linklere erişim sağlandığı zaman birkaç dakika içerisinde hesap silme işlemi tamamlanabilir. Bu konulara ek olarak bilgi aktarılması gereken işlemler arasında ise Spotify hesap değiştirme ve ücretli üyelik iptal etme yer alır. Peki, Spotify nasıl devre dışı bırakılır?

Spotify hesap silme mümkün mü? Spotify hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Spotify nasıl devre dışı bırakılır?

2006 senesinde kurulduğu bilinen Spotify, kullanıcılarına ücretli veya ücretsiz üyelik oluşturarak şarkı ve podcast dinleme fırsatı sunar. Bu platformda ücretli veya ücretsiz üyeliği bulunan kişiler hesap silme işlemini tamamlamak için farklı linkleri kullanabilir. Yani Spotify resmi sitesinde yer alan linklerin belirtilmesi sayesinde hem premium hem de ücretsiz hesapların nasıl silinebildiği öğrenilecektir. Buna ek olarak Spotify plan değiştirme ve premium üyelik iptal etme işlemlerinin hangi adımlarla tamamlandığı da açıklanmalıdır.

Spotify hesap silme işlemi nasıl yapılır?

2006 yılında kurulan bir dijital müzik platformu olan Spotify, kullanıcılarına ücretli veya ücretsiz olarak hesap oluşturma seçeneği sunar. Bu nedenle Spotify hesabını kalıcı olarak kapatma işleminin nasıl yapıldığı hakkında açıklama yapılırken iki ayrı başlık ele alınmalıdır. Bunlardan ilki Spotify platformunda ücretsiz üyeliği bulunan kullanıcılara ilişkindir. Çünkü bu platformda ücretsiz hesabı olan kişilerin herhangi bir abonelik iptali işlemi yapmaları gerekli değildir. Spotify hesap sıfırlama adımları olarak da araştırılan bu işlemin tamamlanması 2-3 dakika sürer. Bu bağlamda ücretsiz Spotify hesabını kapatma işleminin adımları şu şekilde sıralanmalıdır:

  • İlk olarak Spotify ücretsiz hesap kapatma linki olan https://support.spotify.com/close-account/ adresine giriş yapılır.
  • Bu linke erişim sağlandıktan sonra Spotify hesabında oturum açılır.
  • Daha sonra hesabımı kapat ve verilerimi sil butonuna tıklanır.
  • Yönergeler takip edilerek hesabın bağlı olduğu e-posta adresine gelen maile tıklanır.
  • Mailde yer alan hesabımı kapat butonuna tıklanarak Spotify hesabı tamamen silinebilir.

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Spotify premium hesap kapatma işlemi nasıl tamamlanır?

Ücretli veya ücretsiz hesap oluşturulabilen Spotify platformunda premium üyeliği olan kişiler profillerini nasıl silebileceğini sorgular. Bu konuda bilgi aktarılırken Spotify resmi sitesinde yer alan linkin de belirtilmesi gerekir. Böylelikle yalnızca tek bir link kullanılarak Spotify premium hesap silme işlemi tamamlanabilir. Spotify ücretli hesap silme işleminin linki ve aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Öncelikle https://support.spotify.com/premium-close-account/ linkine tıklanarak Spotify premium hesap silme sayfasına erişilmelidir.
  • Bu sayfaya erişildiği zaman ilgili hesapta oturum açılmalı ve daha sonra hesabımı kapat ve verilerimi sil butonuna tıklanmalıdır.
  • Butona tıklandıktan sonra hesapla bağlantılı olan e-posta adresine gelen maile bakılmalıdır.
  • Mailde bulunan hesabı kapat butonuna tıklanarak Spotify ücretli hesap silme işlemi tamamlanabilir.

Spotify premium üyelik iptali nasıl yapılır?

Bir dijital müzik platformu olan ve milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Spotify bünyesinde ücretli aboneliği bulunan kişiler bu üyeliği iptal edebilir. Spotify premium üyelik iptali işlemini eksiksiz olarak tamamlamak isteyen kişiler aşağıda sıralanan adımları takip etmelidir:

  • Öncelikle Spotify platformunun web sayfasına giriş yapılmalıdır.
  • Spotify web sayfasına ulaşıldığı zaman hesap bilgileri kullanılarak premium hesaba giriş yapılması gerekir.
  • Hesaba giriş yapıldıktan sonra hesap başlığına tıklanmalı ve planın sekmesine geçiş yapılmalıdır.
  • Planı değiştir butonu kullanılarak premium üyeliği iptal et seçeneğine tıklanabilir.
  • Platformun web sayfasında ekrana gelen yönergeler takip edilerek premium üyeliği iptal etme işlemine onay verilmelidir.
  • Bu adımlar tamamlandığı zaman Spotify premium üyelik iptali tamamlanır.

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Spotify nasıl devre dışı bırakılır?

Spotify hesabının kalıcı olarak kapatılması gibi devre dışı bırakılması da mümkündür. Bu işlem dijital müzik platformundaki hesabın dondurulması olarak düşünülebilir. Ücretli veya ücretsiz Spotify hesabını devre dışı bırakmak isteyen kişilerin uygulamaları gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir:

  • İlk olarak Spotify bünyesindeki hesaba giriş yapılmalı ve menüden hesabı düzenle sekmesine erişilmelidir.
  • Düzenle sekmesine erişildiği zaman aboneliği iptal et yazısına tıklanmalıdır.
  • Aboneliği iptal et yazısına tıklayan kullanıcılar hesabı devre dışı bırak butonuna erişebilir.
  • Bu butona tıklandığı zaman gerekli onaylar verilerek Spotify hesabını devre dışı bırakma işlemi tamamlanabilir.

Spotify hesap değiştirme işlemi nedir?

Spotify hesabı değiştirme konusuna yönelik olarak sıklıkla sorgulanan hususlar arasında plan tercihi yer alır. Yani Spotify hesabının planını değiştirmek isteyen kişiler bu işlemin nereden tamamlanabildiğini sorgular. Spotify planını değiştirmek isteyen kişiler https://support.spotify.com/tr-tr/article/switch-premium-plans/ linkine tıklamalıdır. Daha sonra hesapta oturum açılarak mevcut Spotify planları ile bu planların güncel fiyatları görüntülenebilir. Hangi premium hesap seçeneğinin tercih edileceğine karar verilerek onay butonuna tıklanmalıdır. Bu sayede Spotify hesabının planı kolaylıkla değiştirilebilir.

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