Spotify'ın iOS ve Android arayüzü değişti!

Spotify kullanıcılarının diğer müzik servislerine nazaran daha erişilebilir ve daha sade bulduğu uygulamasında son zamanlarda birçok değişikliğe imza attı. Bu anlamda uygulamayı daha iyi bir hale getirdiğini söyleyen şirket, kullanıcılarına özel bazı değişiklikler yapmaya devam ediyor.

SPOTİFY İOS VE ANDROİD İÇİN GÜNCELLEME YAYINLADI

Spotify iOS ve Android için hazırladığı yeni güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile birlikte Spotify kullanıcılarına Ana sayfa'nın en üstünde 6 yeni oynatma listesi gösterecek. Bu listeler günün saatine bağlı olarak değişecek. Örneğin; Gece yarısında Spotfiy size uyumanız için daha slow şarkılar önerebilecek. Bu 6 listenin hemen altına ise kullanıcının diğer listeleri sıralanacak.

SPOTİFY GÜNCELLEMESİ İÇİN 30 GÜN ŞARTI

Spotify yeni güncellemesini tüm kullanıcılara sunmuş durumda. Android ve iOS kullanıcıları App Store ve Google Play Store üzerinden uygulamalarını güncelleyerek Spotify'in yeni listelerini hemen dinleyebilirler. Fakat burada Spotify'in bir şartı var; Yeni Spotify arayüzünü deneyimleyebilmek için en az 30 günlük dinleme geçmişine sahip olmanız gerekiyor. Eğer 30 günlük dinleme geçmişine de sahipsiniz yeni arayüzünü deneyimlemek için başka hiçbir engeliniz yok.

