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Spotify'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Bazı kullanıcılar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Spotify kullanıcıları bu gelişmeyi konuşuyor. Yeni bir özelliğini daha kullanıma sunmak için geri sayıma geçen Spotify'da bazı kullanıcılar Twitter üzerindeki gönderilerde uygulama içinde 'What's New?' ('Yeni ne var?') ismi ile yeni bir bölüm gördüklerini belirtiyor.

Spotify'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Bazı kullanıcılar...

Spotify ise The Verge'e yaptığı açıklamada "Her zaman için daha fazla kullanıcıya yönelik daha iyi dinleme deneyimi sunmaya çalışıyoruz ve sanatçıları dinleyicileri ile buluşturmak için yollar arıyoruz." cümlelerini kullandı.

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Spotify halihazırda "Release Radar" ("Yayın Radarı") ismi altında kişiselleştirilmiş bir çalma listesini kullanıcılarına sunmakta fakat What's New ekranı görünüşe bakılırsa yeni albüm ve parçaları farklı bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Özelliği test etmesi için seçilen kullanıcıların Twitter üzerinden gönderdikleri ekran görüntüleri ise şu şekilde:

Ekran görüntülerine bakıldığında yeni parçalar ve albümler bir zaman çizelgesi içerisinde sunuluyor. Sunulan bilgilerin arasında parça ve albümlerin tam olarak ne kadar zaman önce yayınlandığı bilgisi de var. Tabii ki şu an için özellik test aşamasında olduğu için ekranın bu formatta kalıp kalmayacağı veya daha fazla kullanıcılara açılıp açılmayacağı da net değil.

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Spotify yakın zamanda uygulamasına birçok yeni özellik ekledi. Bu özelliklerin arasında sevdiğiniz bir sanatçıya ait sonsuz çalma listeleri ve arttırılmış indirme limitleri de var.

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Anahtar Kelimeler:
Spotify teknoloji

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