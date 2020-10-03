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Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten lisans uyarısı! Spotify kapatılacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 20:48 | Son Güncelleme

Spotify kapanıyor mu sorusu çok sayıda Spotify kullanıcısı tarafından sorulmaya başlandı. Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify ve FOXplay’i lisans başvurusu yapmamaları halinde yayınlarına erişim engeli gelebileceği konusunda uyardı. Peki, Spotify kapatılacak mı? Spotify’a erişim engelleniyor mu? İşte detaylar...

Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten lisans uyarısı! Spotify kapatılacak mı?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından Spotify kapanıyor mu sorusu sorulmaya başlandı. AA muhabiri tarafından edinilen bilgilere göre internet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasıyla beraber çok sayıda yayıncı kuruluş Üst Kurul’a lisans başvurusu yaptı. Netflix, Mubi ve Amazon Prime Video gibi uluslararası çapta tanınan yayıncılar da lisans başvuru sürecini başlattı. Ancak dünya çapında faaliyet gösteren kimi kuruluşlar başvuru konusunda gecikti. Şimdi, Spotify engelleniyor mu sorusu gündeme geldi.

Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten lisans uyarısı! Spotify kapatılacak mı?

Spotify kapanıyor mu?

Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri sonucunda Spotify ve FOXplay’in “https://open.spotify.com ve https://www.foxplay.com.tr/ adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı olarak yayıncılık faaliyeti yaptığını, Paylaş FM’in http://ww.paslasfm.com/ internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV’nin de http://medyaporttv.com/ adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığı konusunda belirlemede bulundu.

RTÜK incelemelerden sonra 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu” ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" maddeleri uyarınca uyarı niteliğinde duyuru yaptı. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar arasında Spotify’a erişim engelleniyor mu sorusu tartışılmaya başlandı.

Spotify kapatılacak mı?

Üst kurul yaptığı duyuruda, yayıncıların başvuru talebinin yer aldığı dilekçeler ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceklerini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini de peşin ödemeleri gerekliliğini belirtti. Başvurunun ardından yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerine vurgu yapıldı. Üst Kurul, yaptığı duyuruda belirlenen süre içinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemeleri ancak internet ortamından yayın lisansı işlemlerinin tamamlanmaması halinde yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceklerini de bildirdi.

Duyurunun ardından lisans başvurusu yapmamış olanların 72 saat içinde yayınlarını sonlandırması gerekiyor. Başvuru yapılmaması halinde ise RTÜK yasa gereği ilgili yayıncılar hakkında suç duyurusunda bulunacak. Aynı zamanda sulh ceza hakimliğinden yayın kuruluşları hakkında erişim engeli isteyecek. Spotify erişim engeli konusunun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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