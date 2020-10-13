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Spotify kararı bekleniyor... Spotify kapanıyor mu? RTÜK son dakika Spotify kapatılacak mı? Spotify neden kapanıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Dünyada popüler bir uygulama olan Spotify Türkiye'de de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Spotify'ın RTÜK tarafından kapatılma ihtimali söz konusu oldu. Yıllardır Spotify uygulamasını kullanan kullanıcılar uygulamanın kapanma ihtimalinden korkuyor. Peki RTÜK Spotify'ı kapatacak mı? İşte son dakika RTÜK Spotify açıklaması...

Spotify kararı bekleniyor... Spotify kapanıyor mu? RTÜK son dakika Spotify kapatılacak mı? Spotify neden kapanıyor?

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından birisi olan Spotify’ın RTÜK kararının ne olacağı konuşuluyor. Türkiye'de binlerce kullanıcı olan Spotify'ın çok sevilmesinin nedenlerinden birisi de kullanıcıların kendi müzik listesini oluşturup paylaşabilmesi. Spotify neden kapanıyor araştıran kullanıcılara RTÜK kararını açıklayalım. İnternet ortamında lisanssız olarak kullanıldığı tespit edilen Spotify’ın kapatılması gündem oldu. Kullanıcılar Spotify kapanıyor mu merak etmeye başladı. RTÜK lisans başvurusu yapmayan Spotify'a 72 saat süre verdiğini açıklamıştı. Eğer Spotify lisans başvurusunu yapmazsa uygulamanın erişiminin engellenmesi gündem olacak. Peki, Spotify kapanıyor mu?

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Sevilen müzik platformu Spotify'ın, internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygulamanın lisans başvuru yapılmadığı takdirde erişim engeli geleceğini belirtmişti. RTÜK başvuru için 72 saatlik süre bilgisi verdi. Aralarında medyaportv, paylasfm, foxplay'inde olduğu dört internet sitesine erişim engelinin gelmesi gündem oldu. Peki RTÜK Spotify'ı kapatacak mı? İşte son dakika RTÜK Spotify açıklaması...
RTÜK'ten yaptığı duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Spotify kapanıyor mu (2)
Yapılan duyuruda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesinedikkat çekerek, yukarıda belirtilen web sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği bilgisi paylaşıldı.

RTÜK'ten Spotify dahil 4 siteye erişim engeli uyarısı!RTÜK'ten Spotify dahil 4 siteye erişim engeli uyarısı!

Duyuruda, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.
Spotify kapanıyor mu (3)

SPOTIFY NEDİR?

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından birisi olan Spotify İsveçli bir şirkete ait uygulamadır. Spotify, kullanıcılara bağımsız oluşturulan müzik listelerinin seçilmesini ve sınır olmadan dinlenmesini sağlar. Spotify uygulaması telefonlarda uygulama olarakm kullanılırken aynı zamanda arama motorlarından da kullanılır. Bilgisayarlarda, Mac OS X, iOS, Linux ve Windows gibi işletim sistemleri ile birlikte kullanılan Spotify, telefonlarda ise Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerinde de kullanılıyor.
Spotify kapanıyor mu (4)

2020 SPOTIFY ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gündem olan Spotify'ın 2020 ücretleri araştırılmaya başlandı. Spotify şimdiki fiyatı aylık 13.99 TL, Premium'un fiyatı ise aylık 17.99 TL'dir.

Öğrencilere özel indirimli ücretlendirmesi olan Spotify'ın öğrenci ücreti ise 8.99 TL olarak açıklandı. Öğrencilere standart premium üyelik ise 17.99 TL'dir. 20.99 TL olan aile üyeliği ise yeni ücretlendirme ile 26.99 TL oldu.

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