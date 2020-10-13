Spotify kararı bekleniyor... Spotify kapanıyor mu? RTÜK son dakika Spotify kapatılacak mı? Spotify neden kapanıyor?

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından birisi olan Spotify’ın RTÜK kararının ne olacağı konuşuluyor. Türkiye'de binlerce kullanıcı olan Spotify'ın çok sevilmesinin nedenlerinden birisi de kullanıcıların kendi müzik listesini oluşturup paylaşabilmesi. Spotify neden kapanıyor araştıran kullanıcılara RTÜK kararını açıklayalım. İnternet ortamında lisanssız olarak kullanıldığı tespit edilen Spotify’ın kapatılması gündem oldu. Kullanıcılar Spotify kapanıyor mu merak etmeye başladı. RTÜK lisans başvurusu yapmayan Spotify'a 72 saat süre verdiğini açıklamıştı. Eğer Spotify lisans başvurusunu yapmazsa uygulamanın erişiminin engellenmesi gündem olacak. Peki, Spotify kapanıyor mu?

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Sevilen müzik platformu Spotify'ın, internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygulamanın lisans başvuru yapılmadığı takdirde erişim engeli geleceğini belirtmişti. RTÜK başvuru için 72 saatlik süre bilgisi verdi. Aralarında medyaportv, paylasfm, foxplay'inde olduğu dört internet sitesine erişim engelinin gelmesi gündem oldu. Peki RTÜK Spotify'ı kapatacak mı? İşte son dakika RTÜK Spotify açıklaması...

RTÜK'ten yaptığı duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.



Yapılan duyuruda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesinedikkat çekerek, yukarıda belirtilen web sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği bilgisi paylaşıldı.