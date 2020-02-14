Spotify Kids çocuklar için yakında geliyor

Çok farklı dil, tür, tema ve fikre bağlı bu kadar içerik, yetişkinler için bir sorun yaratmıyor. Ancak bazı çocuk sahipleri, Spotify

kullanırken her şeye erişmenin doğru olmadığını düşünüyor.

Spotify tarafından ebeveynlerin içini rahatlatacak yeni uygulama müjdesi verildi. Henüz tam olarak bütün ülkelerde kullanıma açılmayan uygulama sayesinde ebeveynler, çocukların ulaşabileceği içeriklere sınırlama getirip onlara daha güvenli bir ortam oluşturabilecek. Bu yeni uygulama, sahip olduğu büyük tuşlar ve renkli tasarım ile dikkat çekiyor.

Şimdiki uygulama, şu an sadece İrlanda, Birleşik Krallık ve Avustralya’da kullanıma açık durumda. Spotify, Premium Aile aboneliğine sahip kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Ayrıca şirket ekstradan ücret almayacağını da söyledi. Bu yeni uygulama, normal Spotify gibi Google Play Store ya da App Store’dan indirilebiliyor. Gerekli bilgiler girildikten sonra giriş yapılıyor ve rahatlıkla çocukların kullanımına sunuluyor.

Son zamanlarda büyük uygulamaların çocukları korumadığı söyleniyordu. Spotify muhtemelen bundan etkilendi. Sizce şirket bu kararla doğru bir adım atmış oldu mu?

Huawei Band 4 ile hem spor yapın hem de sağlıklı uyuyun

