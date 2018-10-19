Spotify kullanıcılarına büyük müjde!

Spotify kullanıcıları artık şarkılarına akıllı telefonlarına ihtiyaç olmadan kolayca ulaşabiliyor.
Aynı şekilde çalma listelerini görüntülemek, müziği oynatmak, duraklatmak ve sonraki parçaya geçmek kolayca gerçekleştiriliyor.
Spotify kullanıcılarının beğeneceği bir diğer özellik ise, dinledikler şarkıyı saat ekranındaki kalp simgesine dokunarak kolayca listelerine kayıt edebilmesi.
Bu sayede hareket halinde beğenilen bir şarkı kolayca listeye dahil edilebiliyor.
DHA
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