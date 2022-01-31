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Spotify, platformdaki Kovid dezenformasyonuna önlem alacak

31.01.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren Spotify, platformda Covid-19'dan bahsedilen tüm podcastlarda tavsiye niteliğinde uyarılar koymak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Spotify, platformdaki Kovid dezenformasyonuna önlem alacak

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren Spotify, platformda Covid-19'dan bahsedilen tüm podcastlarda tavsiye niteliğinde uyarılar koymak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Şirketin CEO'su Daniel Ek, içeriklerdeki kamu sağlığını tehdit eden "aldatıcı" bilgilerin engellenmesi için planları açıkladı.

Ek, platformdaki yeni uyarıların kullanıcıları koronavirüs hakkında gerçeklerin yer aldığı bir veri merkezine yönlendireceğini belirtti.

Karar, ABD'li podcast yapımcısı Joe Rogan'ın aşı karşıtlarıyla röportaj yapmasına yönelik eleştirilerden sonra alındı.

Spotify'ın internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Ek, "Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş dönemde denge sağlamak ve tıp ve bilim topluluklarından yaygın kabul görmüş bilgilere erişim sağlamanın zorunluluğumuz olduğunu net bir şekilde gördüm" dedi.

Ek, şirketin "Platform Kuralarını" yayımlayacağını ve burada içerik sağlayıcılara, Spotify'ın neyi "tehlikeli" ya da "aldatıcı" içerik olduğu konusunda rehberlik edeceğini belirtti.

İsveçli milyarder, yeni kuralların dışardan bir uzman ekibiyle hazırlandığını ve sürekli güncelleneceğini kaydetti.

Şirket son haftalarda, yıldız Podcast sunucusu Joe Rogan'ın görüşleri nedeniyle eleştiri alıyor. Şirket, podcastını sadece Spotify'da yayımlaması için 2020'de Rogan'a 100 milyon dolar ödemişti.

Rogan, gençleri aşı olmamaya teşvik ediyor ve etkisi kanıtlanmamış parazit ilacı ivermectin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasını istiyor.

Aralarında Neil Young ve Joni Mitchell'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim, eserlerinin platformdan kaldırılmasını istemişti.

Young Spotify'ı "yaşam tehdit eden Covid dezenformasyonunun yuvası" diye tanımlamıştı.

Ocak başında, bir grup doktor, bilim insanı ve sağlık çalışanı Spotify'a yazdıkları açık mektupta, Rogan'ın Covid-19 tartışmalarındaki "kaygı veren siciline" dikkat çektiler.

The Joe Rogan Experience (Joe Rogan Deneyimi) adlı program, Spotify'in en popüler podcastı ve ayda 200 milyon kez indirildiği kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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