Spotify Premium Duo Türkiye’de kullanıma sunuldu

İsminden de anlaşılacağı gibi Premium Duo sadece iki kişiye kadar destek veriyor. Aynı evde yaşayanların kullanabileceği bu özellik 23,99 TL‘ye sunuluyor. Özellikle aileleri ilgilendiren bu özellik sayesinde tek hesap kullanmak yerine aile üyeleri kendi hesaplarından diledikleri gibi yüksek kalitede müzik dinleyebilecek. Peki, bu sisteme nasıl kayıt olacaksınız?

Adım: Spotify’a önce kaydolun. Mevcutta bir hesabın varsa buradan oturum açın. Adım: Birlikte yaşadığın kişiyi e-posta veya WhatsApp ile Duo’ya katılmaya davet edin Adım: Evdeyken daveti kabul edip adresi doğrulaması yeterli olacak. Bu işlemden sonra artık ikiniz de Duo özelliğini kullanabileceksiniz.

Burada iki kişinin de aynı adreste otuyor olması şartının bulunduğunu bir kez daha belirtelim. Apple Music karşısında yaptığı atılımlar ile konumunu koruyan Spotify’dan artık Hi-Res kalitesinde servis vermesi bekleniyor.

Apple’ın bu alandaki atılımları muhtemelen 2020 yılının sonlarında meyvesini verecek ve Apple Music FLAC kalitesinde yayın yapacak. Bakalım Spotify bu olası hamle karşısında ne yapacak?

Bodrum Getir servisine kavuştu!

