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Spotify sanatçı hakkında bölümü gizleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Her gün milyonlarca kişi tarafından, Spotify sanatçı hakkında bölümü ziyaret ediliyor. Şirket bununla ilgili bir değişiklik kararı aldı. İşte Spotify ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Spotify sanatçı hakkında bölümü gizleniyor

Platformu bu kadar özel kılan şeyler arasında kullanıcı dostu arayüz ve ses kalitesi bulunuyor. Kuruluş, müzik tutkunlarının yeni müzikler görmek için de kullandığı bir uygulama. Spotify hesabına sahip olanlar, çalma listelerinde bulunan müzikleri dinleyerek yeni sanatçılar ve müzikler görebiliyor.

Şirket, sanatçı sayfasında bulunan ‘Keşfedildiği Tarih’ bölümünde bulunan dinleyici sayısını kaldırmak istiyor. Gizleneceği söylenen özellik, sanatçıların ‘Hakkında’ sayfasında bulunuyordu.

Özellik sayesinde sanatçıların hangi çalma listesinde kaç dinleyiciye ulaştığı rahatlıkla görülebiliyordu. Bugün Ivan isimli Spotify
moderatörü tarafından yapılan bir açıklamada, “Gelecekte bu bilgi yalnızca sanatçılarla paylaşılacak ve herkese açık olmayacak” denildi. Böylece herkes özelliğin kesin olarak kaldırılacağından emin oldu.

Şirketin, ‘Keşfedildiği Tarih’ kısmında bulunan dinleyici sayısının hangi tarihte kaldırılacağını kimse bilmiyor. Şu anda isteyenler, dilediğini sanatçının sayfasına gittikten sonra ‘Hakkında’ sekmesine geçerek sayıları görebilir. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu özellik tüm kullanıcılara gelecek. Sizce Spotify tarafından geliştirilen bu yeni özellik kullanıcıları memnun edebilecek mi?

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