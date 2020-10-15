Spotify Türkiye'de lisans başvurusundu bulundu

İhtar gönderilen diğer platformaların başvurudu bulunup bulunmadıkları bilinmiyor.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası dijital müzik ve podcast platformu Spotify'ın yasal süre içinde lisans başvurusu yaptığını ve lisanslama hazırlıklarına başlandığını duyurdu. RTÜK konuyla ilgili açıklamasında "Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı da Twitter hesabından Spotify'ın 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurduğunu açıkladı.

Spotify'ın Temmuz 2020'de açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre dünya genelindeki ücretli abone sayısını 138 milyon.

Diğer platformalarla ilgili bir açıklama yok

RTÜK Spotify'la birlikte FOXplay, PaylasFM ve MedyaportTV adlı yayın kuruluşlarına lisans başvurusu yapmaları için ihtarname göndermişti.

RTÜK ihtarnamede, 2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca daha önce lisans işlemlerinin tamamlanması için duyuru yapıldığına ve bunun için de üç aylık süre verildiğine işaret ederek bu kuruluşlardan lisans başvuru taleplerini 72 saat içinde göndermelerini istemişti.