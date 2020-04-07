Spotify ve Apple Watch işbirliği yapacak

Apple kullanıcıları ise bu müzik platformu ile güçlü bir şekilde bağlantı kurmak istiyordu. Sonunda Siri üzerinden Spotify ile bağlantı gerçekleştirildi. Ancak Apple Watch kullanıcıları ilk etapta bundan yararlanamadı.

SİRİ SPOTİFY İLE ENTEGRE OLACAK

Spotify uygulaması Apple ekosistemleri içerisinde dijital asistan Siri’ye verilecek sesli komutlar ile aktif hale gelecek. Böylece Siri ve Spotify arasında bağlantı kurulmuş olacak.

Apple Watch ile birçok özellikten faydalanma imkanınız bulunuyor. Sağlık uygulamalarından çeşitli arama ve mesaj fonksiyonlarına kadar neredeyse her şey bu akıllı saatlerde mevcut. Ancak müzik dinlemek isteyen kullanıcılar uzun bir süredir bundan yararlanamıyordu. Spotify bağlantısı sayesinde bu akıllı saatler üzerinden müzik dinlemek çok daha kolay olacak.

Bu güncellemeyi yüklemek istiyorsanız, akıllı saatinizin WatchOS 6 ve üzeri bir işletim sistemi sürümüne sahip olması yeterli olacaktır. Muhtemelen Apple Watch kullanıcıları bu gelişmeden büyük bir memnuniyet duyacaktır. Sizce şirket Siri üzerinden Spotify bağlantısı ile doğru bir karar verdi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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