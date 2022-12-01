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Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped yayımlandı! İşte 2022 özeti...

01.12.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify Wrapped 2022 özeti, her yıl olduğu gibi 1 Aralık'ta paylaşıldı. Popüler uygulama yeni yıl yaklaşırken kullanıcılarına sunduğu yıl özeti özelliğini yeniden devreye soktu. Kullanıcıların listelerini Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşmalarının ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Spotify Wrapped nasıl bakılır? İşte 2022 Spotify Wrapped özeti...

Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped yayımlandı! İşte 2022 özeti...

Spotify Wrapped 2022 özeti merak konusu oldu. Spotify'dan yapılan açıklamada "2022 Özetin burada, sen neredesin?" ifadelerine yer verildi. Spotify Wrapped 2022 özeti yayımlandı. İşte 2022 Spotify Wrapped özeti ve detaylar...

SPOTIFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped yayımlandı. 2022 özetini göremeyen kullanıcıların uyguılamayı güncellemesi gerekiyor.

Spotify'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022 Özetin burada, sen neredesin?
Bu arada uygulamanı güncellemeyi unutma." ifadelerine yer verildi.

SPOTİFY 2022 ÖZETİ YAYIMLANDI

Spotify özetinin görülmemesi halinde, Spotify kullanıcıları "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıcı ve şarkılara ulaşabilirler.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

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