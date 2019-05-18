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Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Tayfun Aydın köye dedesini ziyarete gittiği sırada arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey kutusunun patlaması üzerine yüzünün tamamı yandı.Erzurum’un Yoncalık Mahallesi’nde yaşayan Hatice Aydın’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın’ın dedesiyle Söğütlü köyüne gitti.

Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Tayfun Aydın köye dedesini ziyarete gittiği sırada arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey kutusunun patlaması üzerine yüzünün tamamı yandı.
Erzurum’un Yoncalık Mahallesi’nde yaşayan Hatice Aydın’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın’ın dedesiyle Söğütlü köyüne gitti. Çocuklar, burada arkadaşlarıyla oyun oynarken yanan ateşin içerisine boş olduğu düşündükleri sprey kutusunu attı. Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan sprey kutusu da o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın’ın yüzüne yapıştı. Ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın’a ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden Aydın’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Fakat tüm yüz kısmı yanan Aydın’ın eski haline dönmesi için 1 yıl güneşten ve sakıncalı besinlerden uzak durması gerek.
Olayı anlatan Tayfun Aydın, sprey kutusu patladığında korkudan koşmaya başladığını ifade ederek "Köyde dedemin yanındaydım. Arkadaşlarım oyun oynuyordu yanlarına gittim. Bir anda sprey boya patladı. Korkunca koşmaya başladım. Sonra hastaneye geldik” dedi.
Annesi Hatice Aydın ise "Tayfun kardeşiyle köye dedesinin yanına gitmek istedi. Gittikten sonra dedesi aradı yüzü yandı diye. Sprey patlamış, patlayınca direk yüzüne yapışmış. Tayfun kendisi sökmüş yüzünden. Hastane ben gördüğümde yüzünde halen parçalar vardı. Dudakları falan hep yandı yüzü halen şiş durumda. Pazartesi taburcu olacağız, sonra evde tedavisi devam edecek. Güneşe çıkarmayacağız ve krem kullanacağız. Dikkat edersek bir sorun olmayacak. Bu benim her şeyim 6 yıldır babaları yok biz beraber hayata tutunuyoruz. Hiçbir çocuğun eline artık böyle şeyler verilmesin istiyorum” dedi.
Ayrıca babası Taner Aydın’ın ise 6 yıl önce elektrik akımına kapılarak öldüğü öğrenildi.

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı
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