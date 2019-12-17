HABER

Sprey sıktı, sigara yaktı, arabanın ön ve arka camları havaya uçtu

17.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

İngiltere'nin kuzeyindeki Halifax kasabasında, bir araba, sürücünün koku giderici sprey sıktıktan sonra sigara yakması nedeniyle alev aldı. Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve işyerlerinin camlarını kıran patlamada adı açıklanmayan sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu belirtiliyor.

Sprey sıktı, sigara yaktı, arabanın ön ve arka camları havaya uçtu

İngiltere'nin kuzeyindeki Halifax kasabasında, bir araba, sürücünün koku giderici sprey sıktıktan sonra sigara yakması nedeniyle alev aldı.

Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve işyerlerinin camlarını kıran patlamada adı açıklanmayan sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu belirtiliyor.

West Yorkshire İtfaiyesi, Cumartesi öğleden sonra araç trafik ışıklarında beklerden meydana gelen patlamanın aşırı miktarda sprey kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle Seat Leon marka aracın ön ve arka camları havaya uçarken, tüm kaportanın eğildiği görüldü.

'Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı'

Patlama sırasında yakınlardaki bir barda olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Çok büyük bir patlamaydı. Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise "Korkunç bir patlamaydı. Arabanın camları havaya uçtu. Başımıza cam kırıkları yağdı" diye konuştu.

İtfaiye yetkilileri, spreylerin genelde risk içermediğini ancak kullanma talimatlarına uyulması gerektiğini belirtti.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştüErdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Erdoğan: İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyizErdoğan: İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Memet Kılıç hakkında arama kararı

Memet Kılıç hakkında arama kararı

İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

Esad'ın amcası hakkında 4 yıl hapis cezası talebi

Esad'ın amcası hakkında 4 yıl hapis cezası talebi

Son dakika: Rusya'dan kritik Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

’Yüzyılın Anlaşması’ belgelerine ulaşıldı mı?

’Yüzyılın Anlaşması’ belgelerine ulaşıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.