Sputnik Genel Yayın Yönetmeni ve 3 editör serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama yaptı. Mahir B. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ANKARA ÇALIŞANLARI SERBEST BIRAKILDI

Sputnik Türkiye’nin Ankara servisinde çalışan 3 kişi, dün akşam evlerinin önünde yapılan eylemin ardından şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu. 3 çalışan, yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinde yer alan ’Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

