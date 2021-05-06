Sputnik Light aşısı Rusya'da tescillendi

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede salgından çıkış yolu olarak görülen aşılara yönelik çalışmalar sürüyor. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu bileşeni "Sputnik Light" aşısının kullanım için tescillendiği bildirildi.

ETKİNLİK ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 80

Açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, uygulamadan 28 gün sonra yüzde 79.4 olarak kaydedildi. Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik oranı, iki dozluk birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek" denildi.

Etkinlik oranının, 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 arasındaki toplu aşılama programı sırasında herhangi bir nedenle aşının ikinci dozunu almamış, tek dozun uygulandığı Ruslardan elde edilen verilere dayanılarak hesaplandığı belirtildi.

CİDDİ BİR YAN ETKİSİ YOK

Sputnik Light’ın uygulandığı gönüllerde ciddi bir yan etki görülmediği, uygulamadan sonra 10. günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği ifade edildi.