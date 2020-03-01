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Sputnik'te çalışan 3 kişi "Çalıntı eyalet: Hatay" haberi nedeniyle gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Sputnik'te çalışan 3 kişi "Çalıntı eyalet: Hatay" haberi nedeniyle gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

(Kaynak: İHA)

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