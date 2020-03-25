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Sputnik Türkiye'de çalışan gazetecilere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Sputnik Türkiye'nin üç çalışanı Ankara'da gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye'de çalışan gazetecilere gözaltı

Üç gazetecinin evlerine saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.Rusya merkezli yayın organı Sputnik'in Türkçe servisinin üç çalışanı Ankara'da gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, üç gazeteci "Çalıntı Eyalet: SUriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Hatay'la ilgili bu haber hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alınan gazetecilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, üç gazeteci gözaltına alınmadan önce, Ankara'daki evlerine kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Haberde, saat 22.30 civarında, 15-20 kişilik gruplar hâlinde gazetecilerin aynı semtteki evlerine giden saldırganların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attığı bildirildi.

Habere göre, saldırgan grup, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Sputnik, çalışanlarının ilgili emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu bildirdi. Ancak gazetecilerin emniyette gözaltına alındıkları öğrenildi.

"Adreslerini nasıl ele geçirdiler?"

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Simonyan, Twitter paylaşımında şunları söyledi:

"Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim."

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üç gazetecinin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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