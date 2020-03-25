HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sputnik Türkiye'nin üç çalışanı serbest

Sputnik Türkiye'nin üç çalışanı serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Sputnik Türkçe servisinin Ankara'da gözaltına alınan üç çalışanı serbest bırakıldı.

Rus haber ajansı Sputnik'in Ankara'da gözaltına alınan üç çalışanı serbest bırakıldı. "Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen üç kişi Ankara Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Sputnik Türkiye konuyla ilgili haberinde, üç gazetecinin Ankara'daki evlerine dün gece kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, üç çalışanın sonrasında emniyet birimlerine giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu ancak bu sırada gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan saldırı girişimiyle ilgili açıklamasında, "Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine 'vatan hainleri' demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim" ifadesine yer vermişti.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltında

Ankara'daki gözaltıların ardından bugün Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Boztepe'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor. Sputnik Türkiye, gözaltı sonrasında İstanbul ofisinde polis tarafından arama yapıldığını duyurdu.

TGS'den tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. TGS twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez" ifadesine yer verdi.

DW/HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Dikkat çeken araştırma: Yüzde 40'ında belirti bile yokDikkat çeken araştırma: Yüzde 40'ında belirti bile yok
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Diğer Haberler
Koronavirüs nedeniyle Üsküdar sahilde balık tutmak yasaklandı

Üsküdar sahilde balık tutmak yasaklandı

Prens Charles kaç yaşında? Korona testi pozitif çıkan Prens Charles kimdir?

Prens Charles kaç yaşında?

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu bugün daha da uzadı

Sıra uzadıkça uzadı! Bugün de yasakları hiçe saydılar

Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu

Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu

Dikkat çeken koronavirüs araştırması: Yüzde 40'ında belirti bile yok

Dikkat çeken araştırma: Yüzde 40'ında belirti bile yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.