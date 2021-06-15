Sputnik V aşısı güvenilir mi? İşte Rus Sputnik V aşısının koruyuculuğu

Maskesiz sokağa çıkamazken, pek çok kısıtlama da hayatımıza girdi. Eski normal yaşantımıza dönmek için ise uzmanlar tek çare olarak aşıyı görüyor. Ancak pek çok vatandaş ise aşının güvenliğinden endişe ediyor. Ülkemize Rusya’dan yeni gelen Sputnik V aşısının BioNTech ve Sinovac kadar etkili olup olmadığı, koryuculuğu sorgulanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin koca haziran sonuna kadar 30 milyon doz Sputnik V aşısının ülkemize geleceğini duyurmuştu. Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ülkemize geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Sputnik V2nin güvenilir olup olmadığı çokça sorgulandı. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının güvenilir olduğu, Ruslar tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı ayrıca Sputnik V aşısı için yapılan anlaşmada aşının ülkemizde üretileceğini de belirtti.
Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü i Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti. Çin ve Alman aşısından sonra Türkiye’de uygulanacak üçüncü aşı olacak olan Rus aşısı yakın zamanda hastaneler uygulanmaya başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının ne zaman kullanılacağına ilikin olarak sözleşmenin imzalandığını ve acil kullanım onayının verildiğini belirtti. Sözleşmeye göre 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesinin planlandığını belirten Koca, önümüzdeki aylardan itibaren bu aşıların ilk etabının gelecek” dedi. Sputnik V aşısının ilk etabı ise ülkemize ulaştı. Sputnik V aşısının ne zaman uygulanmaya başlayacağı ile ilgili net bir bilgi ise Sağlık Bakanı tarafından henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde aşı hakkı bulunan vatandaşların MHRS üzerinden Sinovac ve BioNTech gibi, Sputnik V aşısını da seçip, özel veya devlet hastanelerinde vurulabileceği tahin ediliyor.
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