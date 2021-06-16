HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

16.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılı Mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ederken, gözümüz kulağımız aşı haberlerindeydi. Dünyadan bir bir güzel haberler geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusların Sputnik V aşısı için de anlaşma sağlandığını belirtmişti. İşte Sputnik V aşısı olan hastaneler…

Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Yoğun aşılama programına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar MHRS üzerinden Sinovac veya BioNTech aşılarını seçebiliyor. Koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış Sputnik V aşısı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere ülkemize geldi. Özel hastanelerde de aşılar yapılırken Sputnik V aşısının hangi hastanelerde olacağını sizler için derledik.

SPUTNİK V AŞISI HANGİ HASTANELERDE VAR?

COVİD-19’a karşı ilk aşı olara bilinen Sputnik V’nin ilk sevkiyatı ülkemize yeni geldi. Bu nedenle şu anda hangi hastanelerde yapıldığı belli değil. Ancak ilerleyen günlerde MHRS üzerinden randevu alınarak Sputnik V aşısı da istenilen hastanede olunacağı ön görülüyor.

SPUTNİK V AŞISI ÖZEL HASTANELERDE YAPILACAK MI?

Şu anda aşı hakkı bulunan vatandaşlar MHRS üzerinden randevu aldığında Sinovac veya BioNTech aşılarından birini seçerek 2 doz olacak şekilde aşılarını olabiliyorlar. İster özel hastanede isterseniz de devlet hastanelerinde bu aşıları olmak mümkün. Aşılar ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Sputnik V aşısının da Sinovac ve BioNTech gibi benzer şekilde özel hastanelerde de yapılabileceği düşünülüyor. Net bir açıklama ise henüz gelmedi.

SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİĞİ YÜZDE KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 milyon doz Sputnik V aşısının Haziran sonuna kadar geleceğini açıklamıştı.Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı, ülkemize ulaştı. Çin ve Alman aşısından sonra Türkiye’de uygulanacak üçüncü aşı olacak olan Rus aşısının koronavirüse karşı etkinliğinin yüzde 97,6 olarak koruma sağladığı belirtilmişti. Yapılan anlaşmaya göre Sputnik V aşısı Türkiye’de de üretilecek

Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor muu

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Bakan Koca Sputnik V aşısının ne zaman kullanılacağı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde mayıs ve haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."
Fahrettin Koca’nın belirttiği gibi Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ülkemize geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Meteoroloji’den 15 il için uyarı!Meteoroloji’den 15 il için uyarı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.