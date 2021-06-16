Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Yoğun aşılama programına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar MHRS üzerinden Sinovac veya BioNTech aşılarını seçebiliyor. Koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış Sputnik V aşısı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere ülkemize geldi. Özel hastanelerde de aşılar yapılırken Sputnik V aşısının hangi hastanelerde olacağını sizler için derledik.
COVİD-19’a karşı ilk aşı olara bilinen Sputnik V’nin ilk sevkiyatı ülkemize yeni geldi. Bu nedenle şu anda hangi hastanelerde yapıldığı belli değil. Ancak ilerleyen günlerde MHRS üzerinden randevu alınarak Sputnik V aşısı da istenilen hastanede olunacağı ön görülüyor.
Şu anda aşı hakkı bulunan vatandaşlar MHRS üzerinden randevu aldığında Sinovac veya BioNTech aşılarından birini seçerek 2 doz olacak şekilde aşılarını olabiliyorlar. İster özel hastanede isterseniz de devlet hastanelerinde bu aşıları olmak mümkün. Aşılar ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Sputnik V aşısının da Sinovac ve BioNTech gibi benzer şekilde özel hastanelerde de yapılabileceği düşünülüyor. Net bir açıklama ise henüz gelmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 milyon doz Sputnik V aşısının Haziran sonuna kadar geleceğini açıklamıştı.Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı, ülkemize ulaştı. Çin ve Alman aşısından sonra Türkiye’de uygulanacak üçüncü aşı olacak olan Rus aşısının koronavirüse karşı etkinliğinin yüzde 97,6 olarak koruma sağladığı belirtilmişti. Yapılan anlaşmaya göre Sputnik V aşısı Türkiye’de de üretilecek
Bakan Koca Sputnik V aşısının ne zaman kullanılacağı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde mayıs ve haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."
Fahrettin Koca’nın belirttiği gibi Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ülkemize geldi.