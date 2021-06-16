Sputnik V aşısı hangi hastanelerde var? Sputnik V aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Yoğun aşılama programına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar MHRS üzerinden Sinovac veya BioNTech aşılarını seçebiliyor. Koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış Sputnik V aşısı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere ülkemize geldi. Özel hastanelerde de aşılar yapılırken Sputnik V aşısının hangi hastanelerde olacağını sizler için derledik.

SPUTNİK V AŞISI HANGİ HASTANELERDE VAR?

COVİD-19’a karşı ilk aşı olara bilinen Sputnik V’nin ilk sevkiyatı ülkemize yeni geldi. Bu nedenle şu anda hangi hastanelerde yapıldığı belli değil. Ancak ilerleyen günlerde MHRS üzerinden randevu alınarak Sputnik V aşısı da istenilen hastanede olunacağı ön görülüyor.

SPUTNİK V AŞISI ÖZEL HASTANELERDE YAPILACAK MI?

Şu anda aşı hakkı bulunan vatandaşlar MHRS üzerinden randevu aldığında Sinovac veya BioNTech aşılarından birini seçerek 2 doz olacak şekilde aşılarını olabiliyorlar. İster özel hastanede isterseniz de devlet hastanelerinde bu aşıları olmak mümkün. Aşılar ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Sputnik V aşısının da Sinovac ve BioNTech gibi benzer şekilde özel hastanelerde de yapılabileceği düşünülüyor. Net bir açıklama ise henüz gelmedi.