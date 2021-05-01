Sputnik V aşısı hangi hastanelerde vurulacak? Sputnik V aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sputnik V aşısı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Sputnik V aşısı ile sözleşme yapıldığını ve 2 gün önce imzalandığını duyurdu. Peki Sputnik V aşısı hangi hastanelerde vurulacak?

SPUTNİK V AŞISI HANGİ HASTANELERDE VURULACAK?,

Sputnik V veya resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Sputnik V aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyurulmuştu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşı olarak bilinmektedir. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurmuştu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtilmişti. Sputnik V aşısının hangi hastanelerde vurulacağı şuan belli değilse de, düzenlemenin diğer aşılarla benzer olacağı düşünülmekte.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Bakan Koca Sputnik V aşısının ne zaman kullanılacağı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde mayıs ve haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."

