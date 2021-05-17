Sputnik V Aşısına İlişkin Kuşkular Sürüyor

Rusya'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V ile ilgili kaygılar giderek artıyor. Çek Cumhuriyeti ve Brezilya'daki ilaç denetim kurumları, Sputnik V aşısına onay vermedi. Slovakya'nın ilaç denetim dairesi de bazı şüpheleri olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) denetçileri de Sputnik aşısının etkinlik ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeyi halen sürdürüyor. Ancak Avrupa İlaç Dairesi (EMA) eski Başkanı, politico.eu haber sitesine yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ilaç denetim dairesi Anvisa'nın Sputnik aşısına ilişkin itirazlarının Brüksel'deki ilaç denetçileri tarafından da dikkate alınma olasılığının yüksek olduğuna işaret etti.
Anvisa'yı "Son derece yetkin bir kurum" olarak tanımlayan eski EMA Başkanı Guido Rasi, Brezilya ilaç denetim dairesinin Sputnik aşısının kalite ve güvenliğine ilişkin meseleleri kaygı verici bulduğunu söyledi. Anvisa, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği kalite standartlarından saptığı gerekçesi ve "ürün geliştirmedeki hatalar" nedeniyle Sputnik V aşısına onay vermediğini bildirmişti.
"Kalite kontrol, güvenlik ve etkinlik verisi noksanlığına" da dikkat çeken Anvisa ayrıca "düşük bağışıklığa sahip, solunum rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunları" olan kişilerde aşının etkinliğine ilişkin kaygıları da gündeme getirdi. Slovakya ilaç denetim dairesi (SÚKL) de kalite kontrol ve yetersiz veri hakkında kaygıları olduğunu ifade etti. Daire Başkanı Irena Storová, "Bir ilacın ruhsatlandırılması ya da değerlendirilmesi için hükmen ibraz edilen belgelerin çok azını" aldıklarını kaydetti.
Sputnik V aşısı, sadece Rusya tarafından ruhsatlandırılmış, uluslararası bir denetim kurumu tarafından henüz onay almamış bir Corona virüsü aşısı. Rus devleti tarafından fonlanan ve Moskova'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Rusya'da hızla onaylanmıştı. Yarım yüzyıl önce Rusya'nın uzaya gönderdiği Sputnik uydusuyla aynı adı taşıyan aşı, uluslararası bilim çevreleri tarafından şüpheyle karşılanmıştı.
Uzmanlar, Rus yetkililerin henüz deneme süreci tamamlanmadan aşının dağıtımına onay vermesini eleştirmiş, aşının hızla onaylanmasını Rusya'nın bilimsel gücünü egemen kılma arzusuna bağlamıştı.
Rus uzmanların geçtiğimiz yıl İngiliz tıp dergisi Lancet'te Sputnik aşısının Covid-19'a karşı yüzde 91,6 oranında etkili olduğunu ortaya koyan makalesinin yayınlanmasından sonra aşıyla ilgili Batılı bilim çevrelerine hakim olan kaygılar kısmen azalmıştı.
Rusya jeopolitik emeller besliyor
Orta Avrupa'daki bazı ülkeler ve Baltık ülkeleri hükümetleri, Batı ittifakında siyasi çatlaklar yaratmak amacıyla tasarlandığına inandıkları "Sputnik diplomatik taarruzu" nedeniyle Kremlin'le zıtlaşıyor.
Kiev ve Varşova'daki yetkililer, Rusya'nın Sputnik aşısıyla övünmesinin ve aşıyı öne çıkarmadaki amacının jeopolitik güdümlü olduğunu söylüyor. Rusya'nın Batılı ülkeler tarafından geliştirilen aşıların üzerine şüphe düşürmek için dezenformasyon kampanyaları düzenlemekle suçluyor. Rus yetkililerse Batı'nın Sputnik aşısına kuşkuyla bakmasının arkasında siyasi nedenlerin yattığını savunuyor.
Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonyt