Sputnik V Aşısına İlişkin Kuşkular Sürüyor

Rusya'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V ile ilgili kaygılar giderek artıyor. Çek Cumhuriyeti ve Brezilya'daki ilaç denetim kurumları, Sputnik V aşısına onay vermedi. Slovakya'nın ilaç denetim dairesi de bazı şüpheleri olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) denetçileri de Sputnik aşısının etkinlik ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeyi halen sürdürüyor. Ancak Avrupa İlaç Dairesi (EMA) eski Başkanı, politico.eu haber sitesine yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ilaç denetim dairesi Anvisa'nın Sputnik aşısına ilişkin itirazlarının Brüksel'deki ilaç denetçileri tarafından da dikkate alınma olasılığının yüksek olduğuna işaret etti.

Anvisa'yı "Son derece yetkin bir kurum" olarak tanımlayan eski EMA Başkanı Guido Rasi, Brezilya ilaç denetim dairesinin Sputnik aşısının kalite ve güvenliğine ilişkin meseleleri kaygı verici bulduğunu söyledi. Anvisa, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği kalite standartlarından saptığı gerekçesi ve "ürün geliştirmedeki hatalar" nedeniyle Sputnik V aşısına onay vermediğini bildirmişti.