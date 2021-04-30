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Sputnik V aşısının acil kullanımına onay çıktı

30.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Türkiye'de Çin'de geliştirilen CoronaVac ile ABD-Alman üretimi Pfizer-BioNTech aşılarından sonra üçüncü aşı için de kullanım onayı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

Bakan Koca, Sputnik V aşısıyla ilgili alınan kararı Twitter hesabından paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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