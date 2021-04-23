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Sputnik V koruyuculuğu ne kadar? İşte Sputnik V yorumları

23.04.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sputnik V aşısı koruyuculuğu ve yorumları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamanın ardından merak konusu oldu. Rus aşısı Sputnik V koruyuculuğu ne kadar? sorusu aşı sırası gelen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, detaylar...

Sputnik V koruyuculuğu ne kadar? İşte Sputnik V yorumları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar Rus aşısı Sputnik V hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorları üzerinden Sputnik V koruyuculuğu ne kadar? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak etkinlik oranının iki dozdan sonra yüzde 97,6 olduğu ifade edildi.

Şubat ayında yapılan bağımsız bir kamuoyu araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 58'i hala Sputnik V'e karşıyken, yüzde 38'i destekliyordu.

Virüsü kapmaktan "çok kaygı duyduklarını" söyleyenlerin de sadece yarısı Rus aşısı olmaya hazırdı.

Sputnik V'e güvenmeyenlerin üçte biri de etkinliği konusunda daha fazla kanıt görmek istediklerini söyledi.

Ancak süphe duyanlar, İngiliz Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve Sputnik V'in Batılı benzerleriyle eş düzeyde, yüzde 92 oranında etkili olduğunu gösteren araştırmayla biraz olsun rahatlayabilir.

Eleştirel yaklaşanlar bilim insanlarının tam anlamıyla şeffaf olmadıklarını belirtiyor. Ancak Lancet'teki makale, Sputnik V için hem Rusya'da hem de küresel ölçekte büyük bir destek haline geldi.


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