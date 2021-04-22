Sputnik V: Rusya'nın Covid aşısına duyulan güven artıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi. Daha önce bu aşının Türkiye'de de üretileceği açıklanmıştı. BBC Rusça Servisi'nden Olev Boldirev, aşıyla ilgili izlenimlerini yazdı.

Rusya, genel kullanım için Covid-19 aşısını duyuran ilk ülkeydi ve aşıya da 1957'de fırlattığı ilk uydusu Sputnik'in adını verdi. Ancak şeffaflık eksikliği hem Rusya'da hem de ülke dışında aşıya şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu. Ancak bu durum değişiyor olabilir. Sputnik V, Rusya'nın yeni küresel kartviziti olabilir.

Rusya, Ağustos 2020'de bir Covid aşısı geliştirdiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberlerinde bu gelişme, 60 yıldan uzun süre önce ilk uydu Sputnik fırlatıldığında olduğu gibi Rus biliminin önder doluğuna yönelik bir kanıt olarak sunuldu.

Ancak Aralık ayında kitlesel aşılamalar başladığında, Ruslar aşı olmak için sıraya girmedi.

Rusya'da aşı karşıtları olsa da insanları uzak tutan aşılara güven duyulmaması değildi.