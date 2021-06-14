Sputnik V: Viral vektör yöntemiyle geliştirilen Rus aşısı hakkında neler biliniyor?

Devlet televizyonunun haberlerinde bu gelişme, 60 yıldan uzun süre önce ilk uydu Sputnik fırlatıldığında olduğu gibi Rus biliminin önder doluğuna yönelik bir kanıt olarak sunuldu.

Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için Covid-19 aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke oldu.

Bu yöntemle, koronavirüsün hücreye tutunduğu proteinler, zararsız hale getirilen grip virüsüyle vücuda enjekte ediliyor ve vücudun bağışıklık kazanması öngörülüyor.

Sputnik aşısı da, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ve Belçika'da geliştirilen Janssen aşısındaki "viral vektör" yöntemi ile geliştirildi ve benzer şekilde iki doz olarak uygulanıyor.

Haber Global'da yer alan habere göre, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşılarının ilk partisini taşıyan uçak bugün Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Aralık ayında da Rusya'da kitlesel kullanıma sunuldu.

Ancak bu aşı konusunda yapılan faz çalışmaları ve elde edilen verilerle ilgili şeffaflık eksikliği olduğu yönünde Rusya'ya eleştiriler yöneltildi.

Ne kadar etkili?

Sputnik V ile ilgili tartışma ve kaygıların başında etkinliğine ilişkin verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı geliyor.

Ancak tıp dergisi Lancet'te geçtiğimiz aylarda yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in benzer teknolojiyle Batılı ülkeler tarafından geliştirilen aşılarla eş düzeyde, yüzde 91,6 oranında etkili olduğunu ortaya koydu.

Denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.

Sputnik V aşısı halihazırda Rusya'nın yanı sıra Arjantin, Filistin, Venezuela, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da da kullanılıyor.

Rusya'da şu anda üç farklı aşı kullanılıyor. Nüfusun ise yalnızca yüzde 4,3'lük bir kesimine en az bir doz aşı yapılmış durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Mart ayında aşı oldu. Ancak hangi aşının yapıldığı açıklanmadı.