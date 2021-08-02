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Square, Afterpay'i satın alıyor! Tarihe geçecek

02.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in CEO koltuğunda oturduğu dijital ödeme şirketi Square, Avustralya merkezli finansal teknoloji şirketi Afterpay'i bünyesine katıyor. Square, bu anlaşma ile birlikte Avustralya tarihine geçecek.

Square, Afterpay'i satın alıyor! Tarihe geçecek

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in yine CEO koltuğunda oturduğu ödeme şirketi Square, Afterpay ile birlikte Avustralya tarihindeki en büyük şirket satışına imza atıyor.

SQAURE VE AFTERPAY ARASINDAKİ ANLAŞMA TAMAM

Square, Avustralyalı "şimdi al, sonra öde" hizmeti sağlayan Afterpay'i satın almak için anlaşmaya vardı. Square, 29 milyar dolar karşılığında Afterpay'i bünyesine katacak. Anlaşma sonucunda Afterpay'e nakit ödeme yapılmayacak, 29 milyar doların tamamı hisselerle karşılanacak.

JACK DORSEY'DEN AÇIKLAMA

Square'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey ise yaptığı açıklamada, "Square ve Afterpay'in ortak bir amacı var. İşimizi finansal sistemi daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek için kurduk ve Afterpay bu ilkelerle uyumlu güvenilir bir marka oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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Square ve Afterpay

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre anlaşmanın 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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2014 yılında Avustralyalı Nick Molnar ve Anthony Eisen tarafından kurulan Afterpay'in dünya genelinde yaklaşık 100 bin satıcısı ve 16 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

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