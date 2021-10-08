Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in popüler dizilerinden olan Squid Game kostümleri, konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi çekti. 456 kişilik grubun hayatta kalma yarışmasında mücadele etmelerini konu alan popüler dizinin yönetmenliği ve senaristliği Hwang Dong-hyuk'a ait. Netflix CEO'su Ted Sarantos, Squid Game'in dünya genelinde en çok izlenen dizi olma yolunda ilerlediğini açıkladı.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

17 Eylül'de Netflix'te yayınlanan Squid Game hakkında açıklama yapan Netflix CEO'su Ted Sarantos, söz konusu dizinin şu anda 90 ülkede Top 10 listesinde olduğunu ifade etti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Squid Game'in 2. sezonunun gelip gelmeyeceğine ilişkin dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, "2. sezon fikri beni endişelendiriyor" dedi.

STRES NEDENİYLE 6 DİŞİNİ KAYBETTİ!

Dizideki oyunları Güney Kore'de çocukken oynadığını ifade eden Hwang Dong-hyuk, yapım süreci hakkında "çok yoğun bir deneyim" ifadelerini kullandı. Çekimler sırasında yaşadığı stres nedeniyle 6 dişini kaybeden Hwang Dong-hyuk, “Bir diziyi tek başına yönetmek ve yazmak büyük sorumluluk” diye konuştu.

"HENÜZ KESİN BİR ŞEY YOK"

Fenomen dizinin yeni sezonunun çekilip çekilmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Dong-hyuk, “Aynı şeyi ikinci sezon için yapma düşüncesi şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz kesin bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum” dedi.



