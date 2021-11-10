Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon oyuncuları kimler?

İlgiyle izlenen Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonunu duyurdu. Dizinin sevenleri yeni sezonun tarihini araştırmaya koyuldu. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizinin Los Angeles’ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var” şeklinde konuştu. Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı. Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci bir sezonun çekileceğini “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle doğruladı.

Popüler Netflix dizisi Squid Game’in 9 bölümlük ilk sezonu 17 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. Dizi, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü. Netflix’in açıklamış olduğu verilere göre, dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı.

Şu anda yeni sezonun ne zaman, nasıl olacağı ve oyuncuları belirsiz olsa da ünlü yönetmen Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu için yeşil ışığı yaktı.

