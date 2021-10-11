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Squid Game eşofman takımı nerede satılıyor? İnternetten Squid Game eşofmanı satılıyor mu?

11.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game dizisi ilk çıktığı günden beri ülkemizde en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Dizideki oyuncuların kıyafetleri şimdiden fenomen haline geldi. Ayakkabı satışları patlerken şimdi de eşofman takımı aranıyor.

Squid Game eşofman takımı nerede satılıyor? İnternetten Squid Game eşofmanı satılıyor mu?

Netflix’te çok kısa bir süre önce başlayan Squid Game dizisi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavurdu. Kıyafetleri de dikkat çeken dizide oyuncuların giydikleri eşofman takımı adeta fenomen oldu. Oyuncuların giydikleri ayakkabının satışı dünya genelinde patlerken, şimdi de Squid Game eşofmanları aranıyor. İşte Squid Game eşofman takımının satıldığı yerler…

SQUİD GAME EŞOFMAN TAKIMI NEREDE SATILIYOR?

Böylesine derin bir konuya sahip olan dizi elbette kostümleriyle de dikkat çekti. Beyaz ayakkabıların satışı dünya genelinde patlarken, şimdi de herkes dizideki eşofman takımını arıyor. Amazon alışveriş sitesi dizinin kostümleri için 2000’den fazla ürünün listelendiğini ve Google’da en çok arananlar arasına girdiğini belirtti. Louis Vuitton dizinin global marka elçisi seçildi. Şu anda eşofman takımının orijinali yapılmasa da pek çok yerde benzerine ulaşmak mümkün.

Squid Game eşofman takımı nerede satılıyor? İnternetten Squid Game eşofmanı satılıyor mu?

SQUİD GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı kasıp kavuran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, Netflix’te bir numaraya oturdu. Dizinin konusundan biraz bahsedilecek olursa aslında konuyu tek bir cümleyle özetlemek güç. Zira işin hem sosyolojik altyapısı hem de kültürel bir boyutu bulunuyor. Ana karakter üzerinden anlatacak olursak, eşinden boşanan ve bir kızı olan As Seong Gi-Hun annesiyle yaşamaktadır.

Squid Game eşofman takımı nerede satılıyor? İnternetten Squid Game eşofmanı satılıyor mu?

Maddi güçlükler çektiği için parayı çeşitli yerlerde arar. Bir gün metroda bir adamla karşılaşır ve kendisiyle oyun oynaması karşılığında para kazanabileceğini söyler; başta kabul etmese de daha sonra para tatlı gelir ve oynar. Oyun sonunda adam bir kart verir ve oyun oynayarak para kazanmak isterse verilen numarayı aramasını söyler. Gi-Hun gibi diğer oyuncular da hayattan ümitsiz, borçları olan, pek çok suçu bulunan kişilerden oluşur. Oyun alanına getirilen oyuncular, oyunu oynadıklarını elenip gideceklerini sanarlarken, çok kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Aslında dizinin sosyolojik alt yapısına bakıldığında V.I.P’ler, yöneticiler, rütbeli askerler, erler ve en son sıralamada da oyuncular yer almaktadır. Yaşadığımız dünyadaki hiyerarşik düzene benzeyen bu oyunda, oyuncular tıpkı bir at gibi yarıştırılmaktadır.

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