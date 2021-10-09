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Squid Game konusu nedir? Squid Game oyuncuları kimler?

09.10.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in dizisi Squid Game dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada da viral olan Squid Game'de, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan 456 kişinin hayatta kalma yarışmasına davet edilmesi ve bu davet sonucunda gelişen olaylar işleniyor. İşte detaylar...

Squid Game konusu nedir? Squid Game oyuncuları kimler?

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Squid Game dizisi 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı. Netflix CEO'su Ted Sarantos tarafından yapılan açıklamada Squid Game'in, dünya genelinde en çok izlenen dizi olma yolunda ilerlediği belirtildi. İşte merak edilenler...

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

SQUİD GAME OYUNCULARI KİMLER?

  • Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
  • Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
  • Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
  • HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
  • Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
  • Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
  • Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
  • Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)
  • Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)
  • Kim Si-hyun (No. 244)
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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