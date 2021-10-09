Squid Game konusu nedir? Squid Game oyuncuları kimler?

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Squid Game dizisi 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı. Netflix CEO'su Ted Sarantos tarafından yapılan açıklamada Squid Game'in, dünya genelinde en çok izlenen dizi olma yolunda ilerlediği belirtildi. İşte merak edilenler...

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

SQUİD GAME OYUNCULARI KİMLER?