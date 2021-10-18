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Squid Game'de en büyük kazanan Netflix

18.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor.

Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.Online dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran yapımı Squid Game'in ABD'li şirkete yaklaşık 900 milyon dolar kazandırmasının beklendiği bildirildi.

Netflix'in şirket içi belgelerine ulaşan Bloomberg, dünya genelinde milyonlarca hayran kazanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili gizli verileri yayımladı.

Bloomberg'ün haberine göre, California merkezli Netflix şirketi, dizinin getirisinin 891,1 milyon dolar olacağını hesap ediyor.

Şirket, sunduğu içeriklerin maddi getirisini, kazanılan yeni üye sayısı ve üyelerin hangi yapımları izlediği gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesaplıyor.

Yayınlanan ilk sezonu dokuz bölümden oluşan Squid Game dizisinde, ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynatılarak yarıştırılan insanların kendilerine vadedilen milyonlarca dolarlık ödül için ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.

Başlayanların üçte ikisi bitirdi

Bloomberg, bölümleri Netflix'e geçen ay yüklenen diziyi şu ana kadar kaç kişinin izlediği bilgisini de paylaştı.

Buna göre, ilk 23 gün içinde yaklaşık 132 milyon Netflix kullanıcısı dizinin en az iki dakikasını izledi. Böylece Squid Game, ilk 28 günde 82 milyon hesaptan izlenen İngiliz dizisi Bridgerton'ı geride bırakarak yeni bir rekora imza atmış oldu.

Netflix verilerine göre, diziyi izlemeye başlayanların yüzde 89'u, en az bir bölümü tamamladı. Bu kişilerin yüzde 66'sıysa dizinin tamamını izledi.

Squid Game, görece düşük maliyetiyle de dikkat çeken bir yapım. Dizinin maliyeti 21,4 milyon dolar olarak açıklandı. Dizinin bölüm başı maliyetiyse yaklaşık 2,4 milyon dolar.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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