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Srebrenica Anneleri'nden, 'Diyarbakır Anneleri'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine sınır ötesinden, Boşnaklı kadınlardan destek geldi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DİYARBAKIR'da çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine sınır ötesinden, Boşnaklı kadınlardan destek geldi. Bosna-Hersek'ten gelen Srebrenica Anneleri'nin ilk durağı İzmir oldu. Diyarbakır'a gitmeden önce Konak Meydanı'nda açıklama yapan kadınlar, hem çocukları dağa kaçırılan annelere hem de Mehmetçik annelerine destek için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ile Mehmetçik annelerine destek için Türkiye'ye gelen 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyesi 94 savaş mağduru Boşnak kadının ilk durağı İzmir oldu. Kamuoyunda 'Srebrenica Anneleri' olarak bilinen kadınlar, Konak Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup, burada açıklama yaptı. Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Midheta Onuli, bir anne olduğunu belirterek, "Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Dün biz ağlıyorduk, bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız, o nedenle biz de bugün buraya geldik. Yardım etmeye ve size destek vermeye geldik" dedi. Diyarbakır'daki anneleri ziyaret edecekleri için çok mutlu olduklarını aktaran Onuli, "Biz teröre 'Hayır' demek istiyoruz. Çocuklarımız çok daha iyi bir gelecek istiyorlar, hak ediyorlar. Her zaman yanınızda olacağız. Ne zaman isterseniz her zaman size yardım etmeye ve destek vermeye geleceğiz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANINA DA GİDECEĞİZ'

Gruba eşlik eden Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de, randevu aldıkları takdirde külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anneler ile birlikte ziyaret etmek istediklerini, ardından Meclis'i de ziyaret edeceklerini söyledi. Bu ziyaretlere kendisinin de katılacağını ifade eden Sait, "Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu durumunda gelip bizlere destek verdikleri, yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Srebrenica Anneleri, açıklamanın ardından Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı.

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