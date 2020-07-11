Srebrenitsa 25'inci Yılında Yeni Cenazelerle Anılıyor

Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yıl geçti. Bosna’da hala öldürülen erkek çocuk ve yetişkinlerin cansız bedenleri ortaya çıkarılıyor ve yeniden gömülüyor. Ve bu acılı kente her yıl, çoğunluğu kadın katliamdan sağ kurtulanlar, babalarını, kardeşlerini, eşlerini ve oğullarını anmak için geliyor.

11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’nın Bosnalı Sırp güçlerin eline geçmesinden sonra, çoğunluğu Müslüman 8 binden fazla Boşnak erkek ve erkek çocuğu, silah zoruyla ormanlık alana kovalandı ve öldürüldü. Sırplar, kurbanlarını kent çevresindeki çeşitli çukurlara gömüldü.

İkinci Dünya Savaşı’ından bu yana Avrupa’da sivillere yönelik en kanlı eylem olarak görülen Srebrenitsa katliamı, 1992-95 yılları arasındaki savaşta iki Birleşmiş Milletler mahkemesi tarafından soykırım olarak nitelenen tek olay olarak kayıtlara geçti.

Katliamın ilk günü olan 11 Temmuz’da her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşamını yitirenler adına anma töreni düzenleniyor, mezarlıklar ziyaret ediliyor. Cumartesi günü yapılacak anma töreninde, Srebrenista yakınlarındaki Potoçari’deki anıt mezarlığa, kısa bir süre önce naaşlarına ulaşılan dokuz kurban daha defnedilecek.