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Srebrenitsa anneleri TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirmek için TBMM'yi ziyaret etti - TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: - "Avrupa başta olmak üzere Batı kamuoyunun, Bosna savaşında Müslümanlara karşı yapılan katliamlara nasıl kayıtsız kaldıysa bugün de PKK'nın türevleri PYD/YPG terör örgütlerinin terör faaliyetlerine karşı benzer bir kayıtsızlık içinde olduklarını görüyoruz"

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirmek için TBMM'yi ziyaret etti.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneğinin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlarla Mecliste görüştü.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğu Srebrenitsa annelerinin büyük acılar yaşadığını, çocuklarını, eşlerini bir soykırıma kurban verdiğini ifade etti.

Srebrenitsa annelerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliamı yaşayan şahitler ve mağdurlar olduğunu belirten Bilgiç, "1994-1995 yıllarında eşleriniz, evlatlarınız, yakınlarınız BM'nin güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenitsa'da uluslararası kamuoyunun gözleri önünde Sırplar tarafından alçakça katledildi ve soykırıma uğratıldı. Buna katliam demek bile yaşanan dehşeti tanımlamaya yetmiyor. Bunun esasında Bosna'daki Müslümanlara karşı topyekun bir soykırım teşebbüsü olduğu çok net ve aşikardır." diye konuştu.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının, Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak nitelediğini anımsatan Bilgiç, başta Batılı devletler olmak üzere bütün insanlığın çok uzun süre bu utancın yükünü de taşımak zorunda kalacağını dile getirdi.

Türkiye'nin başta Lahey olmak üzere Srebrenitsa soykırımıyla ilgili devam eden davaları yakından takip ettiğini bildiren Bilgiç, şunları söyledi:

"Srebrenitsa Anneleri Derneği olarak Hollanda lehine 2007'de açtığınız dava sonucunda mahkeme, Hollandalıları kısmen sorumlu bulmuştu. Bu karar, sizleri olduğu kadar Türkiye olarak bizi de tatmin etmemiştir. Hollanda'nın tüm Srebrenitsalılara yapılan soykırımın sorumluluğunu üstlenmesi için yürüttüğünüz hukuk mücadelenizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu utancı sadece Sırplara yüklemek kolaycılık olacaktır. O günkü BM Genel Sekreteri, Fransız ve Hollandalı komutan ile askerler de en az Sırplar kadar suçludurlar."

Srebrenitsa annelerinin Diyarbakır annelerine verdiği desteği çok değerli ve anlamlı bulduğunu da vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Avrupa başta olmak üzere Batılı kamuoyunun, Bosna savaşında Müslümanlara karşı yapılan katliamlara nasıl kayıtsız kaldıysa bugün de PKK'nın türevleri PYD/YPG terör örgütlerinin terör faaliyetlerine karşı benzer bir kayıtsızlık içinde olduklarını görüyoruz. Her fırsatta barış, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi değerlerin müdafaasını yaptığını iddia eden ülkelerin birtakım ekonomik veya jeopolitik çıkarlar uğruna terör örgütleriyle, katliamcılarla, işgalcilerle iş tutmaktan geri durmadığını en iyi bizler biliyoruz sanırım. Sizler, Sırpların yaptığı katliamı dünyaya duyurmak misyonuyla yola çıktınız. Diyarbakır'daki annelerimiz de PKK terör örgütünün sebep olduğu acılara ve mağduriyetlere karşı onurlu ve cesur bir eylem yürütmektedirler. Sizler, çocukların annelerinden koparılmadığı, insanların barış ve refah içerisinde yaşadığı bir dünya hayalini paylaşıyorsunuz."

Bilgiç, daha sonra Srebrenitsa anneleri ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Srebrenitsa Anneleri TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç

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