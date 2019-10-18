Srebrenitsa anneleri TBMM'de

Srebrenitsa annelerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliamı yaşayan şahitler ve mağdurlar olduğunu belirten Bilgiç, "1994-1995 yıllarında eşleriniz, evlatlarınız, yakınlarınız BM'nin güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenitsa'da uluslararası kamuoyunun gözleri önünde Sırplar tarafından alçakça katledildi ve soykırıma uğratıldı. Buna katliam demek bile yaşanan dehşeti tanımlamaya yetmiyor. Bunun esasında Bosna'daki Müslümanlara karşı topyekun bir soykırım teşebbüsü olduğu çok net ve aşikardır." diye konuştu.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğu Srebrenitsa annelerinin büyük acılar yaşadığını, çocuklarını, eşlerini bir soykırıma kurban verdiğini ifade etti.

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirmek için TBMM'yi ziyaret etti.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının, Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak nitelediğini anımsatan Bilgiç, başta Batılı devletler olmak üzere bütün insanlığın çok uzun süre bu utancın yükünü de taşımak zorunda kalacağını dile getirdi.

Türkiye'nin başta Lahey olmak üzere Srebrenitsa soykırımıyla ilgili devam eden davaları yakından takip ettiğini bildiren Bilgiç, şunları söyledi:

"Srebrenitsa Anneleri Derneği olarak Hollanda lehine 2007'de açtığınız dava sonucunda mahkeme, Hollandalıları kısmen sorumlu bulmuştu. Bu karar, sizleri olduğu kadar Türkiye olarak bizi de tatmin etmemiştir. Hollanda'nın tüm Srebrenitsalılara yapılan soykırımın sorumluluğunu üstlenmesi için yürüttüğünüz hukuk mücadelenizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu utancı sadece Sırplara yüklemek kolaycılık olacaktır. O günkü BM Genel Sekreteri, Fransız ve Hollandalı komutan ile askerler de en az Sırplar kadar suçludurlar."

Srebrenitsa annelerinin Diyarbakır annelerine verdiği desteği çok değerli ve anlamlı bulduğunu da vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti: