Srebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrı

Talebe Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nden destek geldi.Srebrenitsa katliamı sırasında yakınlarını kaybeden anneler adına Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ni ziyaret eden Munira Subasiç ve Kada Hotiç, 11 Temmuz’un gelecek yıldan itibaren kurum olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa ülkeleri tarafından "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Daha sonra Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı tarafından "soykırım" olarak tanımlanacak katliamlar 11 Temmuz 1995 tarihinde başlamış ve 5 gün sürmüştü. Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar bu süre içinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 8 bin 372 Müslüman Boşnağı katletmişti.

Srebrenitsa Anneleri 11 Temmuz'un anma günü ilan edilmesi talebini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a iletti. Avrupa Konseyi'nin talebi nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic Srebrenitsa Anneleri’nin talebini desteklediğini bildirdi.

İnsan Hakları Komiseri’nden destek