Srebrenitsa annelerinden, Diyarbakır annelerine destek

"Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi" kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu anneler Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Anneler Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmasını istiyoruz."

- "Aynı acıları paylaşıyorum"

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli de "Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız." diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini aktardı.

Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umduğunu ifade eden Oruli, şunları kaydetti:

"Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Herkes bizi duysun istiyorum. Artık terörü durdurmak ve teröre 'hayır' diyorum."