Srebrenitsa katliamında Hollanda kararı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı görev yapan Hollandalı askerlerin Srebrenitsa katliamındaki sorumluluğu ile ilgili yıllardır süren yargı sürecinde Hollanda Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, BM'nin ilan ettiği güvenli bölgede görevli Hollanda askerlerinin 13 Temmuz 1995 tarihinde, yaklaşık 350 Boşnak erkeği Bosnalı Sırplar tarafından "insanlık dışı muamele ve infaz edilme" yönündeki ciddi riskin farkında olmalarına rağmen askeri üsten tahliye ettiklerine dikkat çekti.

Hollanda devletinin "yanlış bir şekilde hareket ettiğini" belirten mahkeme, diğer yandan 350 erkeğin katledilmesinde Hollanda'nın "sadece çok sınırlı sorumluluk" taşıdığına hükmederek bu sorumluluğu yüzde 10 ile sınırladı.

2017 yılında bir alt mahkeme, Hollanda askerlerinin katliamda sınırlı sorumluluğu olduğuna hükmetmiş, bu sorumluluğu yüzde 30 olarak belirlemişti. Mahkeme kararlarında sorumluluk oranı, Hollanda askerleri tarafından teslim edilmemiş olmaları durumunda kurbanların hayatta kalma ya da zarar görmeme olasılığı açısından değerlendiriliyor. Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü açıkladığı karar, davalı kurban ailelerinin talep ettiği tazminat miktarının yüzde 30'u yerine yüzde 10'unun ödenebileceği anlamına geliyor.