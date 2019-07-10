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Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri anıt mezarlığa taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen 33 kurbanın cenazesi daha, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek

POTOÇARİ (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından "Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi" kabul edilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen 33 kurbanın cenazesi, yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 24. yılında, yarın yapılacak törenle 33 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Visoko şehrinden dün yola çıkan ve Potoçari'ye getirilen yeşil çuhaya sarılı tabutlar, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında geceyi geçirdi.

Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin Potoçari'ye ulaşmasının ardından omuzlara alınarak fabrikadan çıkarılan tabutlar, yarın cenazelerin defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

- Hiçbiri tam olarak defnedilemeyecek

Tabutların anıt mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurban yakınları, sevdikleriyle son kez vedalaştı.

Geceyi anıt mezarlıkta geçirecek cenazeler, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yarınki törenin ardından mezarlıktaki kurbanların sayısı 6 bin 643'e yükselecek.

Bu yıl defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak.

Bu arada, birkaç kez mezar yerleri değiştirilen kurbanların büyük çoğunluğunun az sayıda kemiğine ulaşılabiliyor.

- Fabrikalarda ve depolarda katledilerek toplu mezarlara gömüldüler

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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Anıt mezarlık bosna hersek Bosna Savaşı Srebrenitsa soykırımı

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