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Srebrenitsa soykırımına tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Srebrenitsa soykırımına tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.Samsun Milli İrade Platformu tarafından yapılan yürüyüş Samsun Büyük Cami’den başladı.

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Srebrenitsa soykırımına tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.
Samsun Milli İrade Platformu tarafından yapılan yürüyüş Samsun Büyük Cami’den başladı. Yürüyüşe Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve platform üyeleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı’na gelen grup burada Srebrenitsa‘da hayatı kaybeden insanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Basın açıklaması yapan Samsun İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Mutlu, "11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa’da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa‘da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldürdü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci Srebrenitsa’dan zorla çıkarıldı. Srebrenitsa’daki kıyımdan Tuzla’ya kaçmaya çalışan 12 bin Boşnak, dağlık güzergah üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından adeta tek tek avlandı. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3 bin kişi sağ olarak Tuzla’ya ulaşabildi. Srebrenitsa’dan Tuzla’ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10 binden fazla kişi katledildi. Bosna’da devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçti. Toplu Mezarları Araştırma Enstitüsünün 18 yıldır sürdürdüğü çalışmalarda 20 bin kaybın cesedine ulaşıldı, bunların 18 bininin kimliği belirlendi. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çoğu parçalandığı ve yakıldığı için kimlik tespit çalışmaları zorluklarla sürdürülüyor. SAMİR olarak biz de başta Srebrenitsa olmak üzere hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insanlığın adalet arayışının her ortamda destekledik, desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

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