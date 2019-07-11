Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Tarihin kara lekesi bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Aliya'nın emaneti Boşnak kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Tarihin kara lekesi bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Aliya'nın emaneti Boşnak kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

